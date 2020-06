"Heil Hitler"-Kennzeichen weiterhin nicht verboten

Wien

Hellar wandte sich an das Verkehrsamt der Bundespolizeidirektionund machte auf den konkreten Fall aufmerksam. Er bat den Behördenleiter um Aufklärung, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, so etwas zu unterbinden. "Die schriftliche Antwort ist leider nur wenig befriedigend ausgefallen", betont der 67-Jährige. Ihm wurde mitgeteilt, dass aufgrund eines Erlasses aus dem Jahr 1989 lediglich folgende Buchstabenkombinationen ingesperrt seien: HJ, KZ,NS, SA, SS sowieNSDAP, NSKK und NSFK.

Für bedenkliche Zahlenkombinationen (18, 88, etc.) gebe es jedoch kein Verbot. Es liege nur eine – rechtlich nicht bindende – Empfehlung des Landesamts für Verfassungsschutz vom November 2012 vor. Darin heißt es, dass Personen, die verdächtige Ziffern für Kennzeichen beantragen, auf einen möglichen rechtsradikalen Zusammenhang hingewiesen werden sollten. Hellar: "Das bringt natürlich wenig bei Menschen, die sich bewusst für einen Nazi-Code entschieden haben."Sein Fazit: Solang die von Verkehrsminister Alois Stöger versprochene Novelle für das Kraftfahrzeuggesetz (KFG) mit Verbotsindex für braune Zahlenkombinationen nicht umgesetzt wird, scheinen Kennzeichen wie "Adolf 88" weiterhin möglich.

In Wien soll auch ein Fahrzeug mit dem Kennzeichen "EHRM8" unterwegs sein. In Kombination mit dem Länderbuchstaben "W" liest sich das dann als "Wehrmacht". "Wir sind eine Vollzugsbehörde – wenn etwas gesetzlich nicht verboten ist, haben wir proaktiv wenig Möglichkeiten, das zu verhindern", sagt Polizeisprecher Johann Golob. Sobald Stögers Erlass in Kraft trete, seien rechtsradikale Ziffernfolgen für Kennzeichentafeln aber gesperrt.