Christbaumkugeln und ein Skelett wurden unter Denkmalschutz gestellt

Ich hab nur Angst. Ich will nicht sterben. Die Worte sind eindringlich, die Bilder sind es noch viel mehr. Anna Magdalena Weiss verbrachte einen großen Teil ihrer Kindheit in den 1970er und 1980er-Jahren im Psychiatrischen Krankenhaus auf der Baumgartner Höhe in Wien, auch als „Am Steinhof“ bekannt. Ihre Erfahrungen, die geprägt sind von Gewalt, Freiheitsentzug oder dem Tragen einer Zwangsjacke als Strafe hat sie in Zeichnungen verarbeitet. Sonst „lasse ich das immer drinnen im Körper“, wie sie sagt. Ihre Kunstwerke und Tonaufnahmen über ihre Erfahrungen sind nun Teil der Sammlung, die das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) im Zuge des „Disability History Project“ zusammengetragen hat.

Am Mittwoch, dem internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, gab Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) gemeinsam mit hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer die Fortführung des Projekts für weitere zwei Jahre bekannt. Man sei mit dem Ziel gestartet, 30 Objekte zu politischem Engagement und Aktivismus von Menschen mit Behinderungen von 1848 bis heute zu sammeln, sagt Sommer. „400 wurden uns bereits angeboten und werden sukzessive bearbeitet“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Selbstbestimmt leben Christbaumschmuck, der zeigt, dass Mitleid unangebracht ist.

Verantwortung Die Sammlung des hdgö ist Teil der Bundessammlungen, Objekte fallen unter den Denkmalschutz. Und das ist mehr als nur eine symbolische Geste, ist die Direktorin überzeugt: „Die Perspektiven von Menschen mit Behinderung sind nun dauerhaft Teil des kulturellen Erbes Österreichs.“ Auch die Verantwortung des Staats kann damit nicht so leicht aus der Geschichtsschreibung getilgt werden. Nicht bezüglich der Kindesmisshandlungen am Steinhof. Nicht bezüglich der Ermordung von 30.000 Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung in Schloss Hartheim in Oberösterreich während der NS-Zeit.

Das Projekt erleben Vor Ort

Ausgewählte Objekte des „Disability History Projects“ sind in der Hauptausstellung im Haus der Geschichte (Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien) ausgestellt. Digital

Die Web-Austellung ist auf hdgoe.at/mitschreiben/selbst-bestimmt zu finden. Aktionstag

Am Samstag, den 6. Dezember, findet von 14 bis 18 Uhr im hdgö der Disability History Aktionstag statt – mit Ausstellungsrundgang und reden von Menschen mit Behinderung. Anmeldung erforderlich: hdgoe.at/ Vorschau

Am 10. Dezember eröffnet das hdgö die Ausstellung „Eingestickt“. Zur Erinnerung an 67 Menschen, die 1940 in Hartheim ermordet wurden.

Das Gegenteil von Opfer Das „Disability History Project“ zeigt zwar (auch) Gräueltaten auf, ist aber das Gegenteil einer Opfererzählung. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Gesellschaft, die mit Mut und Aktivismus der Menschen mit Behinderung herbeigeführt wurde. Und sie liegt auf aktuellen Debatten, die von der Community selbst angefacht werden.