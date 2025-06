Direktor des Haus des Meeres: "Sehe mich selbst als Zooskeptiker“

Aber es mache auch viel Spaß, den Tiergarten so zu formen, wie er sich einen modernen, wissenschaftlich geführten Zoo vorstelle.

Knapp ein halbes Jahr hat der gebürtige Luxemburger nun also hinter sich. Sein bisheriges Fazit ? "Großartig, unglaublich herausfordernd und auch anstrengend", sagt er.

Dazu gehört auch, loslassen und Abschied nehmen zu können. Konkret von den vier Aldabra-Riesenschildkröten, die in diesen Tagen in ihr neues Zuhause im Wüstenhaus des Tiergartens Schönbrunn mit einem deutlich größeren Gehege umgezogen sind.

Der Fokus liegt auf kleineren Tierarten

"Die Pfleger sind traurig, ich bin traurig, wir sind alle traurig. Aber ich bin überzeugt, dass es den Tieren dort besser geht", sagt Schreiner und krault eine Schildkröte am Kopf.

Denn der Fokus im Haus des Meeres liegt nun stärker auf kleineren Tierarten – und das aus gutem Grund. "Wir sind ein Erfolgsmodell. Es gibt keinen anderen Zoo, der ohne Panda, Nashorn und Co. so erfolgreich ist. Aber wir müssen uns eben auch fragen, welche Tiere wir hier nicht so gut halten können", sagt er. "Ich möchte zu 110 Prozent und mit gutem Gewissen hinter unserem Zoo stehen können."