Nur die Schildkröte bleibt länger: Zoo-Direkor geht nach 37 Jahren in Pension

Seit Michael Mitics Anfangstagen im Jahr 1987 ist der Flakturm im Eszterházypark kaum wiederzuerkennen – weder von außen noch von innen. „Puppi war damals in einem 2.000 Liter Becken. Sie hat sich kaum bewegen können. Sie war einer der Baumotoren in dem Haus“, erzählt Mitic bei einem Spaziergang durch das Haus des Meeres. „Als wir sie endlich in ein größeres Becken übersiedeln konnten und sie das erste Mal wirklich schweben konnte, das war schon ganz ein besonderes Erlebnis.“

Von dem Argument, dass Zoos nicht mehr zeitgemäß seien, hält Mitic deshalb nichts. „Was Zoos für den Artenschutz machen, ist wissenschaftlich belegt. Und es mag durchaus zutreffend sein, dass wir uns bei manchen Tieren schwer tun, sie zu halten. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass wir alle Tiere in Menschenobhut halten können, wenn wir die richtige Gehegegröße haben.“ Dazu komme, dass der Mensch nur das schütze, was er auch tatsächlich persönlich kennengelernt habe, sagt er. „Das ist auch der Grund, warum ich Zoos noch immer für unersetzlich halte.“

Das einzige Mal, an dem der langjährige Direktor an sich selbst gezweifelt hat, war aber ein anderes. Als die Haie ins Becken übersiedeln sollten, in dem sich Puppi heute befindet, kamen alle vier Schwarzspitzenhaie ums Leben. „Die Haie sind zwar von der Narkose aufgewacht, kurz danach sind sie aber gekippt und man weiß bis heute nicht wieso“, sagt Mitic. Damals habe er seinen Rücktritt angeboten, der wurde allerdings abgelehnt. „Bei der letzten Übersiedelung der Haie habe ich es dann anders gemacht. Da habe ich mir die Haie ohne Narkose unter die Achsel geklemmt, habe ihr Maul mit einem Stahlhandschuh zugehalten und bin in den siebten Stock gewandert.“

Ein schuldenfreies Haus

Wenn man aber schon so lange im Haus sei wie er, ergänzt er, mache man es irgendwann wie die Sonnenuhr: Man zählt die schönen Stunden. Und davon habe es sehr viele gegeben. Mittlerweile sei der Zoo auch wieder schuldenfrei, 2023 konnte ein neuer Besucherrekord erzielt und alle geplanten Anlagen konnten eröffnet werden.