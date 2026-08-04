Wie ein türkiser Populist seine giftigen Köder auswirft

Das Ergebnis: Eine erhöhte Anzahl von Interaktionen und damit mehr Sichtbarkeit auf Social Media – eine der zentralen Währungen in der (politischen) Online-Welt. Dass diese Art des Diskurses kein sinnvoller, sondern ein gesellschaftlich destruktiver, schädlicher ist, nimmt der Ragebaiter billigend zur Kenntnis. Er handelt ja vorsätzlich.

Der deutsche Ausdruck lautet „Wut-Köder“, was es gut auf den Punkt bringt: Veröffentlicht werden provokante, bis zu Inkorrektheit zugespitzte Aussagen, die es anderen emotional fast unmöglich machen, nicht darauf zu reagieren.

Der Wiener ÖVP-Klubchef Harald Zierfuß hat vor einigen Monaten das Phänomen des Ragebaits für sich entdeckt. Was hinter dem englischen Fachausdruck steckt? Es handelt sich um Online-Postings, deren vorrangiger Zweck es ist, Empörung beim Gegenüber auszulösen.

Das jüngste Beispiel der regen Zierfuß’schen Aktivitäten, der sich in seinen Postings gerne an jene richtet, die „nicht links“ sind: Er behauptete via Aussendung und auf Instagram, die rot-pinke Stadtregierung in Wien trage Mitschuld am freitäglichen Flüchtlingsansturm auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika. Sie ahnen es, worauf der Wiener ÖVP-Politiker abzielt: die Wiener Mindestsicherung, für die sich die Zehntausenden wohl bewerben hätten wollen. (Naja.)

Die Rechnung im Netz geht auf: Aus dem eigenen Lager erhält Zierfuß Applaus – die „Linken“, gegen die der Jungpolitiker gerne zu Felde zieht, verfallen in Schnappatmung. Der Köder hat geschmeckt.

Vor ein Problem stellt der Ragebaiter hingegen die traditionellen Qualitätsmedien: Entweder, man berichtet nicht über die populistischen Sager – und lässt sie damit ohne Einordnung und Analyse widerspruchslos stehen, ganz so, als wären sie wahr. Oder man greift das Gesagte auf, ordnet es ein und entkräftet es – und geht dem Ragebaiter damit erst recht ins Netz. Er erhält dadurch nämlich abermals genau das, was er will: Öffentlichkeit – und Widerspruch, den er nutzen kann, um sich im nächsten Posting als Opfer (linker, eh klar) Meinungs- und Medienmacher zu positionieren.

Aus dieser Spirale auszubrechen, ist schwierig – was den Ragebait so lukrativ und gefährlich macht. Dass nicht nur deklarierte Populisten, sondern auch ein hochrangiger ÖVP-Politiker da mitmacht, ist bedauerlich. Nicht zuletzt, weil es seine Partei ist, die zeitgleich auf Bundesebene an Social-Media-Verboten arbeitet, die Junge vor schädlicher Beeinflussung schützen sollen.

Wiens ÖVP-Chef Markus Figl hat sich in der Causa Ruck rasch distanziert – dieser vertrete nicht das Politikverständnis der ÖVP. Ob Figl der Online-Populismus seines Klubchefs gefällt?