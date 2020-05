Hanslteich: Neuer Pächter, kein Verkauf

Das im Besitz des Stiftes St. Peter stehende Kleinod soll an einen Immobilien-Tycoon verkauft werden. Eine große Seniorenresidenz sei hier mitten im Grünland geplant, wird erzählt. "Glatter Unsinn", weiß der Gutsverwalter Michael Landrichter dem KURIER zu berichten. Nichts dergleichen sei geplant. Man denke weder an einen Verkauf, noch an ein Großprojekt, das im Grünland ja auch gar nicht möglich wäre.



Was das Gerücht möglicherweise genährt haben könnte: Es wird seit Wochen mit einem neuen Pächter für den am Hanslteich gelegenen Gastronomiebetrieb verhandelt. Die Gaststätte samt idyllischer Teichveranda hat auch längst eine Modernisierung und Sanierung nötig, wie Stammgäste wissen. Auch ein Winterbetrieb wäre wünschenswert.