Hannah und die weißen Pferde

Hofreitschule

Außerdem hat sie ein Pferd, das sie ausbilden muss (oder eher darf). Es ist der Schimmel, dem sie gerade eine Karotte zusteckt: Siglavy Batosta, privat auch Toastie genannt. Eigentlich hätte er verkauft werden sollen, weil er so dünn und klein war, aber für Zeitlhofer war er ein Glücksgriff. Derzeit versucht sie ihm die ersten Figuren zu lehren. Die Passage kann er schon. Wenn Toastie gut genug ist, um in der Schulquadrille mitzumachen, ist seine Ausbildung fertig – und Zeitlhofers auch. Das Ausbilden eines Pferdes ist so etwas wie die Diplomarbeit der. Dann steigt der Bereiteranwärter zum Bereiter auf.

Ein paar Jahre wird das wohl noch dauern. Aber Hannah Zeitlhofer hat keinen Stress. Sie hat doch schon den besten Job der Welt.

Die erste Frau im Sattel: Hannah Zeitlhofer

......ist die erste Frau, die eine Ausbildung in der Spanischen Hofreitschule beginnen konnte. Geboren und aufgewachsen in Wien, verbrachte sie die Ferien meist im Waldviertel. Ihr erstes eigenes Pferd bekam sie mit neun Jahren – einen Haflinger. Nach dem Gymnasium studierte sie Pferdewissenschaften an der Veterinäruniversität Wien.

Als Bereiteranwärterin kann sie mittlerweile bei offiziellen Veranstaltungen mitreiten, etwa bei den „Jungen Hengsten“. Mit etwas Glück wird sie bei der Jubiläumsvorführung in der 12er-Schulquadrille zu sehen sein.

450-Jahr-Feier Jubiläumsprogramm

Donnerstag, 25. Juni, 19.00 Uhr: Vorpremiere, Heldenplatz.

Freitag, 26. Juni, 19.00 Uhr: Jubiläumsvorführung, Heldenplatz.

Freitag, 26.Juni, 21:00 Uhr:

Fête Impériale 2015, Spanische Hofreitschule (Michaelerplatz).

Samstag, 27. Juni, 19.00 Uhr: Galavorführung, Heldenplatz.

Infos unter: www.srs.at und www.fete-imperiale.at

