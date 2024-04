Hanf-Demo in Wien: Wetterbedingt nur ein Lüfterl

Die "Gras-Greissler" sind - nomen est omen - gegen das Verbot von Cannabis in Österreich. Daher gingen sie an ihrem so genannten „Kifferfeiertag“ in Wien auf die Straße.

Rund 300 Teilnehmer fanden sich am frühen Samstagnachmittag bei der Demo zur Legalisierung von Cannabis auf dem Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof ein. Anschließend marschierte man durch die Mariahilfer Straße zur Abschlusskundgebung auf dem "Platz der Menschenrechte".