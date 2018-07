Handy am Steuer: Ein Drittel telefoniert nach wie vor

Das Handy am Steuer ist eine große Gefahrenquelle und die Österreicher sind sich dessen auch bewusst. Trotzdem geben – zumindest in Wien – ein Drittel der Lenker an, beim Autofahren zu telefonieren oder Nachrichten zu schreiben, wie eine Studie der Asfinag ergab. Auch Rasieren, Frisieren und Schminken wird von 5 Prozent der Befragten am Steuer erledigt.