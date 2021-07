Halloween-Pop-up-Store fürs Verlangen nach Blut

Weil Gothic und Halloween quasi artverwandt sind, gibt es nun also die Halloween-Edition des Stores. Von 10 bis 19 Uhr kann man dort jetzt in etwas Dunklere Sphären abtauchen und sie auch käuflich erwerben. Als besonderes Highlight gibt es am Samstag einen Absinth-Cocktail zu verkosten, um sich für die Nacht der lebenden Toten in Stimmung zu bringen.