Hakenkreuze am Wohnmobil: Vater und Sohn gingen auf Wiener Polizisten los

Vater und Sohn, 56 und 20 Jahre alt, haben sich am Mittwochnachmittag in Wien-Liesing offenbar von jeder Selbstbeherrschung verabschiedet: Zunächst sollen die beiden Österreicher in der Perfektastraße aus unbekannten Gründen auf einen 29-Jährigen losgegangen sein, anschließend richtete sich ihre Aggression gegen die einschreitende Polizei.