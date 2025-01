„Hafi Books“ bringt Internationale Literatur nach Wien

Von indigener Literatur aus Kanada bis zu populärer Fiction ist im Sortiment so einiges dabei. Man möchte unterschiedliche Perspektiven im Laden abbilden, so die beiden Eigentümer. Rund drei Bücher ließt Roth selbst wöchentlich, viele davon werden im Anschluss in die Ausstattung von „Hafi Books + Coffee“ übernommen.

„Insgesamt sind es Inhalte, die uns wichtig sind und die uns interessieren, die wir hier zusammenbringen“, ergänzt Lilgenau. Aus diesem Grund gibt es im hinteren Teil des Geschäfts beispielsweise auch eine Ecke mit Fotobüchern. Der 30-Jährige ist Kameramann, was sich auch in seiner Buchauswahl widerspiegelt.

„Ich find es cool, in einer Gegend zu sein, wo geradeso viel entsteht“, sagt Roth in Bezug auf die Standortwahl am Naschmarkt. Anlaufstelle sind sie mittlerweile aufgrund des Angebots für nicht-deutschsprachige Kunden, junge Familien und Personen mit LGBTQ+ Hintergrund. Das Fazit nach vier Monaten bei „Hafi Books + Coffee“: „Bücher sind wieder in und das zeigt sich auch.“ A. Strobl