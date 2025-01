Nachruf auf Martin Pollack: Das Gewesene ist nicht das Vergangene

Aufgewachsen in Linz und im niederösterreichischen Amstetten, studierte Martin Pollack Slawistik – als Kontrapunkt zum nationalsozialistisch geprägten Elternhaus. Er wurde Journalist, arbeitete als Spiegel-Korrespondent in Mittel- und Osteuropa. Er erlebte die Wende 1989 auf dem Prager Wenzelsplatz mit und berichtete bald darauf aus Warschau, wo er bis 1998 das Spiegel-Büro leitete. Darüber hinaus war Pollack Übersetzer aus dem Polnischen sowie Autor zahlreicher Erzählungen und Reportagen. Mit der Übersetzung der Werke des Reporters Ryszard Kapuściński trug Pollack zu dessen Bekanntheit bei. Zudem übersetzte er Werke von Autoren, die sich mit Antisemitismus und Holocaust auseinandersetzten.

Auch in seinen bekanntesten eigenen Büchern („Der Tote im Bunker“, „Anklage Vatermord“) ging Pollack Fragen nach der Entwicklung des Antisemitismus zum organisierten Massenmord des Holocaust nach. Handelte es sich dabei um literarischen Journalismus oder um journalistische Literatur? Sein Freund und Wegbegleiter Christoph Ransmayr sagte über ihn: „Martin Pollack berichtet mit der Genauigkeit eines leidenschaftlichen Historikers und der Vorstellungskraft eines Erzählers.“ Martin Pollack erinnerte an die Verbrechen, auch wenn die Täter in der eigenen Verwandtschaft saßen. Vor allem über den Vater, der 1943 in Slowenien versteckte Juden jagen ließ, hat er geschrieben. Diese Verbrechen kleinzureden, hieße, sich schuldig zu machen, sagte Pollack.