"Hängende Gärten": Pflanzen umranken nun Haus des Meeres

Für die Begrünung wurden Hunderte Metallwannen mit einer Gesamtlänge von 1.600 Metern an die ‐ in Richtung Schadekgasse blickende ‐ Betonmauer des Kriegsrelikts montiert. Damit das Grün nicht irgendwann zu einem Braun wird, wie kürzlich an der Fassade der MA 48 geschehen, werde die automatische Bewässerungsanlage täglich überprüft, sagte Geschäftsführer Hans Köppen am Donnerstag bei der Eröffnung.

Noch mehr Silber als Grün

Bei der Präsentation war von den Pflanzen selbst noch nicht allzu viel zu sehen, die silbrig blitzenden Tröge waren noch dominant. Das soll spätestens im kommenden Jahr anders sein.

Bei dem Projekt geht es aber nicht nur um Ästhetik und mehr Begrünung für das Grätzel im Bezirk Mariahilf. Franz Six, Stiftungsvorstand des Haus des Meeres, verwies heute auch auf Sicherheitsaspekte: „Der Turm ist 75 Jahre alt. Durch die Witterung ist immer wieder einmal Beton runtergebröselt. Nicht umsonst sind alle anderen Flaktürme in Wien eingezäunt.“