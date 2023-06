Häftling soll nach Ausbruch 25 Einbrüche in Wien begangen haben

Der Österreicher entwischte als Freigänger aus dem gelockerten Vollzug der Justizanstalt Simmering. „Er kehrte nicht mehr von der Arbeit zurück“, erklärte Polizeisprecher Daniel Fürst. Nach einem Coup auf der Wieden forschten die Ermittler den bereits zur Fahndung ausgeschriebenen Häftling als Verdächtigen aus. Daraufhin stießen die Kriminalisten auf einen Zusammenhang mit den anderen Einbrüchen.

Am 30. März nahmen die Beamten den Mann schließlich in der Laxenburger Straße in Favoriten fest. Im Zuge einer Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole samt Munition sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Im Zuge der Vernehmung gestand er die inkriminierten Delikte teilweise. „Laut seinen Angaben wollte er sich seinen Lebensunterhalt sowie seinen Suchtmittelkonsum finanzieren“, hieß es von der Exekutive. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter