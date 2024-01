Häftling kehrte nicht von Freigang zurück und bedrohte Ex-Freundin

Ein 27-jähriger Österreicher, der nach einem Freigang nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt war, soll seine Ex-Lebensgefährtin am Dienstag via Social Media mit dem Umbringen bedroht haben. Der 27-Jährige konnte später auf der Straße in der Wiener Donaustadt angetroffen werden. Weil er den Aufforderungen der Beamten nicht Folge leistete und versuchte zu flüchten, wurde ein Schreckschuss abgegeben. Das brachten den Mann dazu, stehen zu bleiben.

Er wurde in weiterer Folge in eine Justizanstalt gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.