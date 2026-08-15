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Wien Penzing

Moped gestohlen, kein Führerschein: Drogendealer (20) auf Radweg gestoppt

Bei der Polizei-Kontrolle strömte Marihuanageruch aus der Box unter dem Sitz. Zudem widersetzte sich der Mann den Beamten.
15.08.2026, 13:45

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Eine Polizistin steht neben einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Ein junger Drogendealer ist Freitagmittag der Wiener Polizei ins Netz gegangen. Der 20-Jährige war in der Hadikgasse in Penzing mit einem gestohlenen Moped ohne Kennzeichen unerlaubterweise auf dem Radweg unterwegs, weshalb er den Beamten der Bereitschaftseinheit auffiel. Bei der Kontrolle strömte Marihuanageruch aus der Box unter dem Sitz. Der Wiener hatte dort in einer Tasche Drogen, vermutlich Kokain und Cannabiskraut, sowie Bargeld in der Höhe von 2.000 Euro platziert.

Penzing: Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Das Suchtgift und das Moped wurden sichergestellt. Es stellte sich nämlich heraus, dass das Fahrzeug am 6. August gestohlen worden war. Zudem besaß der Österreicher keinen Führerschein.

Ermittler konnten Drogendealer festnehmen

Weil der 20-Jährige bei der Durchsuchung der Ladebox gegen den Arm eines Polizisten schlug und schrie, dass die Beamten die darin befindliche Tasche nicht durchsuchen dürften, gab es eine Anzeige wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung.

Zudem wird wegen Einbruchsdiebstahls, wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz und Verkehrsdelikten ermittelt. Der bereits polizeibekannte Mann wurde daraufhin festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

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