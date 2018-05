Hackerangriff auf Unternehmen: "Arbeit von zehn Jahren weg"

Das konkurrierende Unternehmen könnte zum Beispiel um wenige hunderte Euro ein Hackingtool kaufen oder einen kompletten Angriff bestellen. Der Betrieb im 22. Bezirk würde im konkreten Fall eine Mail erhalten plus Anhang für einen Auftrag. Das Öffnen der Datei würde katastrophale Folgen haben, ohne dass ein Mitarbeiter etwas dafür könnte. „Man kann alles richtig machen, aber trotzdem Opfer werden“, schildert der Experte. So auch in diesem Fall: Das Anti-Virus-Programm schlägt nicht Alarm, ein sogenannter Cryptolocker (eine Verschlüsselungssoftware, Anm.) befällt den Computer. Die Cyberkriminellen fordern ein Lösegeld und setzen eine Frist.