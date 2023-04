Gutes Gedächtnis: Polizist erkennt Dealer nach zwei Monaten wieder

Ein gutes Gedächtnis bewiesen am Dienstagnachmittag Beamte der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz. Die Polizisten befanden sich gerade im Streifendienst in der Sternwartestraße in Währing, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden, den sie von einer früheren Amtshandlung wiedererkannten.

Bereits im Februar wurde der Mann bei einem mutmaßlichen Drogendeal auf offener Straße beobachtet. Damals konnte der Verdächtige allerdings flüchten.