Gürtler: "Rauswurf bei Rollkur"

Ulrike Thiel wollte in Wien einen Kaffee trinken und dabei Fotos von der hohen Kunst des Reitens anfertigen. Deshalb knipste sie das Morgentraining eines Oberbereiters der Hofreitschule – und war erschüttert. Im Interview spricht die Sachverständige für Pferdetrainings, die in den Niederlanden lebt, über die "quälerischen Methoden" in Wien.

KURIER: Wie und wann sind diese Fotos entstanden?

Ulrike Thiel: Im Mai 2008 bei einem Wien-Besuch. Ich hätte nie gedacht, dass die Bilder so etwas auslösen werden. Ich will auch nicht gegen die Hofreitschule vorgehen, sondern eine Diskussion in Gang bringen. Als ich das Foto geschossen habe, dachte ich, es plärrt gleich jemand und beendet das. Früher hätte es das so nicht gegeben, da gab es eine Aufsicht im Training.

Was passierte danach mit den Aufnahmen?

Die habe ich an Georg Wahl (ehemaliger Oberbereiter, Anm.) und seine Lebensgefährtin weitergegeben. Ab 2009 und 2010 hat man dann die Folgen gesehen in den Aufführungen. Am drehenden Schweif und am festgehaltenen Rücken war das etwa erkennbar. Das hat nichts mit pferdefreundlichem Umgang zu tun.

Hat es danach aufgehört?

Wenn man sich die Fotos der Lipizzaner-Aufführung 2014 in Schweden anschaut, dann sieht man da immer noch die Folgen des Hyperflexion-Reitens im Training. Das letzte Bollwerk der Pferdekunst ist Geschichte geworden. Im November tritt die Hofreitschule ja bei uns in Amsterdam auf. Moderieren wird das (die dreifache Olympiasiegerin, Anm.) Anky van Grunsven. Ausgerechnet sie ist höchst umstritten und bei ihren Trainingsmethoden sind reihenweise Pferde kaputtgegangen.

Anmerkung: In einem Brief erklärt Elisabeth Gürtler, die Auswahl der Moderatoren sei nicht die Aufgabe der Hofreitschule, die als Gast auftritt.