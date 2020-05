Grüne wollen Straßenstrich nur am Gürtel

Das neue Wiener Prostitutionsgesetz existiert derzeit nur auf dem Papier. Noch. Diesen Freitag tritt erstmals die sogenannte Steuerungsgruppe - besetzt mit Experten, Politikern, hohen Polizeibeamten - zusammen, die der Reform Leben einhauchen soll. Eine Frage wird fort gravierende Meinungsverschiedenheiten auslösen: Wohin soll der Straßenstrich verlagert werden?



Die Wiener Grünen haben eine Antwort parat: auf den Gürtel. "Das ist eine sinnvolle Option", erklärt Birgit Hebein, die grüne Verhandlerin des Gesetzes. Mit dieser Festlegung gehen die Grünen zum Ärger des roten Regierungspartners in die Verhandlungen. Weder sei der Vorschlag akkordiert, noch ein gangbarer Weg, heißt es aus den SPÖ-Reihen.



Wie berichtet, sieht die Novelle, die am 1. November in Kraft tritt, ein Verbot des Straßenstrichs auf gewidmeten Wohnflächen vor. Das Geschäft mit der käuflichen Liebe muss somit aus der Felber-, Linzer- und äußeren Mariahilfer Straße abgesiedelt werden.



Was ist der "Standortvorteil" des Gürtels? Er sei für die Exekutive übersichtlich, biete Stundenhotels, sei für die Sexarbeiterinnen sicher, und der im Wohngebiet beklagte Lärm durch die Geschäftsanbahnung am Gehsteig werde vom Verkehr geschluckt, unterstreicht die grüne Sozialsprecherin. "Am Gürtel hat Straßenprostitution bereits jahrzehntelang stattgefunden." Die vielfach geforderte Verlagerung des Strichs in die Peripherie ist für sie ein Tabu. "Der Stadtrand ist nicht sicher und daher keine Lösung."



