Grüne und NGO's rufen zur Demonstration gegen verteuerte Öffis auf

Die 365-Euro-Jahreskarte für die Wiener Öffis ist Geschichte. Ab 1. Jänner 2026 wird der Preis erhöht: auf 467 Euro. Dagegen wird zum Protest aufgerufen, die Demonstration soll am Freitag, dem 5. September, um 16:00 Uhr am Friedrich- Schmidt-Platz stattfinden.

"Öffentliche Verkehrsmittel sind Daseinsvorsorge - sie müssen für alle leistbar bleiben und dürfen nicht zum Luxusgut werden. Fahrpreiserhöhungen belasten besonders jene, die ohnehin schon unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden" heißt es in der Ankündigung.