Grüne forderten 100.000 neue Bäume für Stadt Wien

Die Grünen in Wien haben am Mittwoch 100.000 neue Bäume für die Stadt gefordert. Im Zuge einer Pressekonferenz wurde auf entsprechende Untersuchungen verwiesen. "Es müssen laut Studien mindestens 30 Prozent der Stadtfläche von Bäumen beschattet sein, um Abkühlung zu schaffen. In Wien sind aktuell nur 15 Prozent der Fläche der Stadt durch Bäume beschattet. In Graz sind es immerhin 26 Prozent", hieß es auf dem Medientermin.

"Natürliche Klimaanlagen"

Schließlich stehe der nächste Hitzesommer in Wien unmittelbar bevor. Es müssten darum rasch Maßnahmen zur Abkühlung gesetzt werden. "Dazu muss keine neue Technologie gefunden werden - die gibt es bereits: große, schattenspendende Bäume", sagte Stadtrat Peter Kraus. Er verwies auf das Potenzial von Bäumen als "als natürliche Klimaanlagen" und betonte, dass 100.000 neue Bäume so schnell wie möglich in ganz Wien gepflanzt werden müssten. Diese Größenordnung entspräche in etwa der aktuellen Anzahl an Bäumen im Wiener Straßenraum.

