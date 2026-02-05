Gründungsboom nutzen, um Grätzel zu stärken
Gestaltungswillen und Ideenreichtum kann man den Wienerinnen und Wienern wohl kaum absprechen: 11.000 neue Unternehmen sprechen eine eindeutige Sprache. Das hat viele gute Aspekte, angefangen von der Innovationskraft.
Ein Punkt ist aber besonders herauszustreichen: Die meisten Unternehmen wurden im Bereich Gewerbe und Handwerk gegründet. Tradition und Handwerkskunst zu erhalten und in die Zukunft zu tragen, steht einer geschichtsträchtigen Stadt wie Wien gut zu Gesicht.
Vor dem Mut, in Zeiten billigproduzierter Massenware auf Qualität zu setzen, sollte man nicht nur den Hut ziehen, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen. Mit rechtlichen Rahmenbedingungen und indem man als Konsument oder Konsumentin die Angebote auch tatsächlich nutzt. Die Belohnung dafür ist nicht nur das erstandene Gut oder die in Anspruch genommene Dienstleistung, sondern auch die Belebung von manch ausgestorbenem Stadtviertel.
Wohl kaum jemand geht gerne durch Straßen, wo sich verstaubte Schaufenster mit heruntergelassenen Rollläden abwechseln. Von der dystopischen Tristesse abgesehen, hat eine Belebung sehr viele Vorteile. Weniger Angsträume, weil mehr Menschen unterwegs sind. Mehr Berührungspunkte für Menschen, die einsam sind. Das als Randerscheinung abzutun, geht an der Realität vorbei. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Caritas Wien fühlt sich jeder Vierte bzw. jede Vierte einsam und wünscht sich mehr soziale Kontakte.
Und attraktive Grätzel wirken anziehender für Standortsuchende. Seien es Lokale, Geschäfte oder Gesundheitsdienstleister. Die MedUni Wien hat erhoben, dass es eklatante Unterschiede in den Bezirken bei der Verteilung von Psychologen und Psychotherapeuten gibt. Mit negativen Folgen für die Bewohner vernachlässigter Außenbezirke.
Die Wichtigkeit der nächsten Umgebung in einer Stadt darf man nicht unterschätzen. In diesem Sinne: Viel Erfolg den neuen Unternehmen.
