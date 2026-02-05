Gründungsboom nutzen, um Grätzel zu stärken

Gestaltungswillen und Ideenreichtum kann man den Wienerinnen und Wienern wohl kaum absprechen: 11.000 neue Unternehmen sprechen eine eindeutige Sprache. Das hat viele gute Aspekte, angefangen von der Innovationskraft.

Ein Punkt ist aber besonders herauszustreichen: Die meisten Unternehmen wurden im Bereich Gewerbe und Handwerk gegründet. Tradition und Handwerkskunst zu erhalten und in die Zukunft zu tragen, steht einer geschichtsträchtigen Stadt wie Wien gut zu Gesicht.

Vor dem Mut, in Zeiten billigproduzierter Massenware auf Qualität zu setzen, sollte man nicht nur den Hut ziehen, sondern die Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen. Mit rechtlichen Rahmenbedingungen und indem man als Konsument oder Konsumentin die Angebote auch tatsächlich nutzt. Die Belohnung dafür ist nicht nur das erstandene Gut oder die in Anspruch genommene Dienstleistung, sondern auch die Belebung von manch ausgestorbenem Stadtviertel.