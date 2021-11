„Grün nicht mehr erreichbar“ – Testfahrt mit neuer Verkehrs-App

Nachmittagsverkehr am Ring. „Grün bei 40 km/h“, sagt das Handy. Eine symbolisierte Straße am Display leuchtet grün. An Tempo 40 ist aber nicht zu denken. In erhöhter Schrittgeschwindigkeit rollt die Kolonne dahin und kommt schließlich zum Stillstand – noch lange vor der nächsten Ampel.

„Grün bei 50 km/h“, sagt das Handy; schließlich wird die Straße am Display rot. „Grün nicht mehr erreichbar“, tönt es aus dem Mobiltelefon.

In der Theorie klingt es genial: Man fährt mit dem Auto oder Fahrrad durch die Stadt, und eine App sagt, wie schnell man fahren muss, um die nächste Ampel bei Grünlicht zu erreichen.

Kostenlos downladbar

Seit Kurzem gibt es diese App tatsächlich: „Grüne Welle Wien“ wird von der Stadt Wien angeboten und ist für Apple- und Android-Handys kostenlos verfügbar. Das Programm sagt präzise voraus, wie lange die nächste Ampel noch rot oder grün ist, und schlägt ein Tempo vor, um die Grünphase zu erwischen.

Wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gibt es je einen Modus für Auto und Fahrräder.