Großstadttraum von großen Fischen

Zaim Zulijkic, 58, sitzt fast jeden Tag hier auf der Treppe bei der Augartenbrücke und hängt seine Angel ins Wasser. Ihm gegenüber ragt der Ringturm in die Höhe, daneben die Rossauer Kaserne. Hausmeister war Zulijkic lange, bis ihn zwei Krebserkrankungen in die Invaliditätspension zwangen. Einen Zander, sieben Kilo schwer, hat ein Kollege hier kürzlich aus dem Wasser geholt, erzählt er; bei ihm reicht es an diesem Vormittag nur für eine kleine Nase (eine Karpfenart), die er gleich wieder in die Freiheit entlässt. Aber so wichtig sei der große Fang nicht, sagt der 58-Jährige, „das hier ist psychischer Urlaub, so oder so.“

Mehr als 200 Fischer gibt es hier am Donaukanal, auch wenn der Platz zum Angeln immer weniger wird. Die vielen Lokale an der stetig wachsenden Ausgehmeile haben die Reviere zurückgedrängt – wie aus einer anderen Zeit wirken die bodenständigen Fischer dann auch.