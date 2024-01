Nach Großfahndung in Wien: 20-Jähriger verweigerte Aussage

Nach einer Großfahndung in Wien nach einem 20-Jährigen aufgrund von Drohungen gegen Polizisten hat der am Sonntag im Alsergrund festgenommene Verdächtige jede Aussage verweigert. Das gab die Landespolizeidirektion der APA bekannt. Der 20-Jährige soll gegen 3.00 Uhr in der Nacht auf Sonntag einen Arzt in Graz angerufen und von einem Angriff auf Polizisten gesprochen haben, den er verüben wolle. Der unbewaffnete Mann war dann am Vormittag durch die WEGA festgenommen worden.

Das Großaufgebot der Polizei an zahlreichen Orten in Wien hatte am Sonntag für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber der APA betonte, gebe es jedoch keine Hinweise, dass der Mann über Waffen verfüge.