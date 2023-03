Großfahndung nach Messerattacke: Mann auf offener Straße niedergestochen

Ein Mann soll am Freitagnachmittag auf in der Hagenmüllergasse im dritten Bezirk offener Straße niedergestochen worden sein. Die Wiener Berufsrettung bestätigt, dass eine Person notfallmedizinisch erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Zum Zustand des Verletzten konnten vorerst keine Angaben gemacht werden, es dürfte sich aber um eine Messerattacke handeln. Laut Polizei ist das 25-jährige Opfer lebensgefährlich verletzt, ein Notruf ging gegen 15.10 Uhr ein.

"Wir können noch nicht sagen, ob der Attacke ein Streit oder ein Raub vorausgegangen ist, aber wir fahnden aktuell nach zwei Verdächtigen", sagte Polizei-Sprecher Markus Dittrich in einer ersten Stellungnahme.

Das Opfer soll zumindest durch einen Messerstich verletzt worden sein. Ob der Mann ansprechbar war, war zunächst unklar. Der Einsatz läuft nach wie vor.

Mehr in Kürze.