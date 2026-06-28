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Wien

Großes Feld zwischen Wohnhäusern brannte in Wien-Donaustadt

Der Einsatz sei sehr herausfordernd gewesen, so die Berufsfeuerwehr Wien. In der Bundeshauptstadt wurde ein neuer Temperatur-Rekord gebrochen.
28.06.2026, 16:48

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Feuerwehr löscht brennendes Stoppelfeld zwischen Wohnhäusern.

In der Groß-Enzersdorfer Straße in Wien-Donaustadt hat am Sonntag ein großes Feld zwischen mehreren Wohngebäuden gebrannt. 

Das Stoppelfeld war bereits abgedroschen, dennoch kam es zu starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Flurbrand löschen, ehe die Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser übergriffen. Wegen des Qualms war auch die Rettung vor Ort. Verletzt wurde aber niemand.

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„Extrem fordernder Einsatz“

Die Feuerwehr sprach wegen der hohen Temperaturen von einem „extrem fordernden Einsatz“. Neun Fahrzeuge und 45 Mann waren beteiligt, die Wasserversorgung wurde mittels Großtanklöschfahrzeug sichergestellt. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Brandursache ist unklar.

Feuerwehr löscht Feldbrand vor Wohnhäusern im Rauch.

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Brandursache ist unklar.

Wien Donaustadt
Agenturen, sta  | 

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