Großes Feld zwischen Wohnhäusern brannte in Wien-Donaustadt

In der Groß-Enzersdorfer Straße in Wien-Donaustadt hat am Sonntag ein großes Feld zwischen mehreren Wohngebäuden gebrannt.

Das Stoppelfeld war bereits abgedroschen, dennoch kam es zu starker Rauchentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte den Flurbrand löschen, ehe die Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser übergriffen. Wegen des Qualms war auch die Rettung vor Ort. Verletzt wurde aber niemand.

„Extrem fordernder Einsatz“ Die Feuerwehr sprach wegen der hohen Temperaturen von einem „extrem fordernden Einsatz“. Neun Fahrzeuge und 45 Mann waren beteiligt, die Wasserversorgung wurde mittels Großtanklöschfahrzeug sichergestellt. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, die Brandursache ist unklar.