Von einem Anrainer gemeldete Schüsse haben am Samstagvormittag in einem Haus in der Apostelgasse in Wien-Landstraße für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Nach längerer Durchsuchung des Gebäudes ließen sich diese nicht verifizieren und die Beamten beendeten die Aktion, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich kurz vor Mittag.