Großeinsatz in Wien-Meidling: Junges Trio mit Softgun angehalten

Am Freitagnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Meidlinger Hauptstraße in Wien, bei dem auch Spezialkräfte der Cobra und WEGA im Einsatz waren.

Grund für das große Polizeiaufgebot waren drei Jugendliche: "Ein Zeuge verständigte die Polizei mit der Annahme, dass drei Jugendliche, die sich in einem Innenhof befanden, angeblich mit einer Softgun in ein Gebäude laufen wollten", sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim dem KURIER. Aufgrund des Großeinsatzes wurde das Gebiet für eine kurze Zeit gesperrt, die Sperre ist jedoch rasch aufgehoben worden.

Da die Amtshandlung derzeit noch läuft, gibt es von offizieller Seite keine weiteren Informationen.

