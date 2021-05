Großeinsatz in Wien: 18 Menschen aus brennendem Haus gerettet

Die Berufsfeuerwehr wurde kurz vor 16 Uhr wegen eines Großbrandes in einem Mehrparteienhaus am Sebastianplatz in Wien-Landstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung.

Insgesamt 18 Menschen mussten aus dem Wohnhaus gerettet werden, das Stiegenhaus war stark verraucht. Atemschutztrupps brachten die Bewohnerinnen und Bewohner deshalb mittels Schiebleitern ins Freie. Etwa gegen 17 Uhr war zwar das Feuer gelöscht. Was die Ursache war wird derzeit ermittelt.

Zwei Personen mit Rauchgasvergiftung im Spital

Die Berufsrettung musste zwei Verletzte ins Krankenhaus bringen. Die erlitten eine Rauchgasvergiftung. Auch der Katastrophenzug war vor Ort, der zwölf Personen vor Ort betreute. Die Berufsfeuerwehr war insgesamt mit 14 Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten im Einsatz.