Großeinsatz für die Wiener Feuerwehr

Sirenengeheul Montagabend in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt. In einem Kellerabteil war ein Feuer ausgebrochen, die Berufsfeuerwehr musste rund 20 Menschen evakuieren. "Diese werden derzeit von uns betreut", berichtet ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.

Keine Verletzten

Verletzte soll es laut ersten Meldungen zum Glück nicht geben. Der Einsatz läuft seit 18.30 Uhr, rund 15 Feuerwehrfahrzeuge sind vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

Die Straße musste von der Polizei gesperrt werden, über Vorgartenstraße bzw. Handelskai wurde eine Umleitung eingerichtet.