Großeinsatz in der Donaustadt: Einfamilienhaus unter Flammen

Am Dienstagvormittag wurde die Polizei aufgrund eines Feuers in einem Einfamilienhaus in der Donaustädter Bojanusgasse verständigt.

Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte schon Flammen, die aus den Fenstern im Obergeschoß schlugen. Mit einer Löschleitung und unter Atemschutz konnte die Feuerwehr in das Gebäude vordringen, während eine weitere Löschleitung im Außenangriff eingesetzt wurde. Mit Hilfe von Hochleistungslüftern konnten nicht betroffene Räume im Gebäude rauchfrei gehalten werden.

Zum Zeitpunkt waren im Haus keine Bewohner anwesend. Da sich die Flammen bis in die Dachkonstruktion ausgebreitet hatten, musste die Feuerwehr mit Spezialtrennsägen das Dach öffnen um alle Glutnester ablöschen zu können.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt und die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften auf den Biberhaufenweg aus.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: