Großeinsatz am Samstag: Identitären-Demo bekommt Sperrzone

Im Radius von 120 Metern darf sich am Samstag niemand der Kundgebung der Identitären nähern. Das hat die Wiener Polizei am Freitag bekanntgegeben. Neben der rechtsradikalen Kundgebung rund um Identitären-Chef Martin Sellner vor dem Justizpalast gibt es sechs Gegendemos in unmittelbarer Nähe.