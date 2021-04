Große Polizeiaktion gegen Lkw-Sünder

Beamte der Schwerverkehrs- und Gefahrgutkontrollgruppe führten in Zusammenarbeit mit der Finanzpolizei, des Marktamtes und der Wiener Landesfahrzeugprüfstelle am Donnerstagvormittag Schwerpunktkontrollen in der Perfektastraße in Wien-Liesing durch. Bei der Aktion wurden insgesamt 108 Kleintransporter und zwölf Großtransporter überprüft.

Die Bilanz der Kontrollen:

1 Kennzeichenabnahme – Gefährdung der Verkehrssicherheit

5 Untersagungen der Weiterfahrt – Überladung

37 schwere technische Mängel

12 Vrstöße gegene die Lenkzeiten

194 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Delikte

20 Organmandate

41 Anzeigen durch das Marktamt der Stadt Wien

Durch die Finanzpolizei wurde vor Ort eine Bargeldpfändung in Höhe eines vierstelligen Betrags infolge von ausständigen Steuerzahlungen vorgenommen. Es wurden 17 Gefahrenguttransporte einer Kontrolle unterzogen und dabei mussten 80 Übertretungen gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften festgestellt werden.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 13.340 Anzeigen erstattet sowie mit 1.771 Organmandaten Verstöße gegen Bestimmungen des Schwerverkehrs geahndet.

