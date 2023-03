Österreichs größte Corona-Impfstraße wird geschlossen

Durchschnittlich arbeiteten jeden Tag rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbund Wiens in zwei Schichten in der Impfstraße. An manchen Tagen war die Nachfrage so groß, dass das Personal aufgestockt werden musste. "Zum Höhepunkt der Impfbereitschaft und der Verfügbarkeit von Impfstoff waren es bis zu 15.000 Personen täglich, die geimpft wurden“, sagt Susanne Drapalik.