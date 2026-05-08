Trockenheit: Ab sofort gilt Grillverbot in Wien
Zusammenfassung
- Ab sofort gilt in Wien ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen sowie ein Verbot für offenes Feuer und Rauchen in und nahe Wäldern.
- Grund für das Verbot ist die hohe Waldbrandgefahr durch die anhaltende Trockenheit und ausgetrocknete Wälder und Wiesen.
- Grillen im eigenen Garten bleibt außerhalb der Gefahrenzonen erlaubt, die Einhaltung der Verbote wird streng kontrolliert.
Aufgrund der aktuellen Trockenperiode und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr gilt ab sofort in Wien ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen.
Darüber hinaus sind das Rauchen sowie jeglicher Umgang mit offenem Feuer im Wald und in waldnahen Bereichen untersagt. Dies betrifft auch den Gebrauch von Shishas (Wasserpfeifen), da sie aufgrund der glühenden Kohle als offene Feuerquelle gelten und somit ein erhebliches Brandrisiko darstellen.
Das Verbot gilt bis auf Weiteres und wird erst nach einer nachhaltigen Entspannung der Wettersituation wieder aufgehoben.
Erhöhte Waldbrandgefahr
Da es in letzter Zeit kaum bis wenig geregnet hat, sind Wälder und Wiesen in Wien stark ausgetrocknet.
"Die aktuelle Trockenheit sorgt für eine sehr angespannte Lage in unseren Wiener Wäldern. Wir appellieren daher an alle Wiener und Wienerinnen, das Grill- und Feuerverbot einzuhalten. Wenn Sie bei einem Spaziergang Rauch oder einen möglichen Brand bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122“, betont Forstdirektorin Petra Wagner in einer Aussendung.
Grillen im eigenen Garten bleibt erlaubt
Grillen im privaten Garten ist – sofern dieser sich außerhalb der Gefahrenzonen in Waldnähe befindet – weiterhin erlaubt. Die Stadt Wien mahnt aber angesichts der Trockenheit auch hier zu größter Vorsicht im Umgang mit Feuer.
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