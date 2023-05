Grausiger Fund: Verwesungsgeruch aus Wiener Abholbox

Gegen 13 Uhr versammelten sich am Donnerstagnachmittag mehrere Personen vor einer Paket-Abholstation in der Holzknechtstraße in Wien-Favoriten. Da aus einem der Fächer starker Verwesungsgeruch drang und auch eine rötliche Flüssigkeit aus der Box rann, schalteten sie die Polizei ein.

Skurriler Fund

Die Polizei traf kurz darauf ein und nahm laut einem Bericht der Tageszeitung Heute Proben und Fingerabdrücke von dem geschlossenen Schließfach.