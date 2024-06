Grüß Gott, Donauinselfest

Die einen haben auf dem Festivalgelände zwischen Nord- und Reichsbrücke einfach nur die Orientierung verloren, andere eröffnen, dass sie sich gerade privat oder beruflich in einer Sackgasse sehen. In Anbetracht der vielen feiernden Menschen geben einige auch zu: „Ja, ich bin einsam.“

Edina Kiss und Sara Husar haben selbst viel zu erzählen: Was sie und ihre 38 Kollegen und Kolleginnen im Auftrag der Festival-Seelsorge auf dem Inselfest erleben, birgt den Stoff für einen Roman.

Ihr Standort zwischen der Electronic Music Bühne, die schon am Samstagnachmittag ordentlich Dezibel über die Donauinsel verstreut, und einer großen WC-Anlage ist nur auf den ersten Blick eher unglücklich gewählt. In der Tat kommen die Leute durchs Warten und auch durch das Musikhören und alles, was dazugehört, ins Gespräch.