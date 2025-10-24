Ausstellung: Auf den Spuren der Vertriebenen vom Goethehof

Der Goethehof in der Donaustadt ist nicht nur einer der bekanntesten Gemeindebauten Wiens, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte. Er war als eine der letzten Bastionen des Widerstandes gegen den austrofaschistischen Ständestaat während der Februarkämpfe 1934 heftig umkämpft. Die Widerstandskämpfer mussten sich nach Dauerbeschuss geschlagen geben.

1938 wurden mehr als 130 Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Wohnungen vertrieben – weil sie jüdisch waren oder sich politisch gegen den Nationalsozialismus gestellt hatten. Ihnen ist die temporäre Ausstellung „Auch das waren wir“ im Community-Museum Goethehof (22., Schüttaustraße 16) gewidmet, die am 5. November um 18 Uhr eröffnet wird und bis zum 5. Dezember zu sehen ist. Sie wurde gemeinsam mit den heutigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Goethehofs, er umfasst 784 Wohnungen, erarbeitet.