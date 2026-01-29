Gleisschaden und Falschparker: Lange Wartezeiten für Wiener Öffi-Nutzer
Gleich mehrere Öffi-Linien sind heute früh in Wien von Verzögerungen betroffen. Wegen einem schadhaften Fahrzeug ist die U4 etwa nur einspurig unterwegs, die Wartezeiten sind demnach länger.
Auch mehrere Straßenbahnen stehen am Donnerstagmorgen still. Auf der Linie 6 kam es ebenso zu einem Rettungseinsatz, weshalb es zu Verzögerungen kam. Die Linie O sowie die 18-er sind von Gleisschäden betroffen.
Falschparker blockieren Bims
Auch Falschparker sorgen dafür, dass die Öffis nicht wie nach Fahrplan vorankommen. So ist die Linie 9 derzeit in Richtung Westbahnhof an der Weiterfahrt gehindert. Die Störung dürfte laut Wiener Linien aber bald behoben werden. Grund dafür ist ein Falschparker im Bereich Vinzenzgasse.
Zahl der Falschparker reduziert
Im Jahr 2024 wurden die Öffis 1.528 Mal von Falschparkerinnen und Falschparkern blockiert, wie die Wiener Linien auf Anfrage erklärten. Davon 939 Mal die Straßenbahn, die im Gegensatz zum Bus nicht einfach ausweichen kann.
Allerdings konnte die Zahl der Falschparker über die Jahre reduziert werden: 2010 wurden noch 3.600 Öffi-Verparker gezählt, 2020 waren es 1.649. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl bei rund 1.500 eingependelt. Das Ziel sei aber, diese weiter drastisch zu senken.
Kommentare