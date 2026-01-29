Gleisschaden und Falschparker: Lange Wartezeiten für Wiener Öffi-Nutzer

Gleich mehrere Öffi-Linien sind heute früh in Wien von Verzögerungen betroffen. Wegen einem schadhaften Fahrzeug ist die U4 etwa nur einspurig unterwegs, die Wartezeiten sind demnach länger.

Auch mehrere Straßenbahnen stehen am Donnerstagmorgen still. Auf der Linie 6 kam es ebenso zu einem Rettungseinsatz, weshalb es zu Verzögerungen kam. Die Linie O sowie die 18-er sind von Gleisschäden betroffen.

Falschparker blockieren Bims

Auch Falschparker sorgen dafür, dass die Öffis nicht wie nach Fahrplan vorankommen. So ist die Linie 9 derzeit in Richtung Westbahnhof an der Weiterfahrt gehindert. Die Störung dürfte laut Wiener Linien aber bald behoben werden. Grund dafür ist ein Falschparker im Bereich Vinzenzgasse.