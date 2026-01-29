Wien

Gleisschaden und Falschparker: Lange Wartezeiten für Wiener Öffi-Nutzer

Lange Wartezeit bei U4
Geduld brauchen heute morgen alle, die mit der U4 sowie mehreren Bim-Linien unterwegs sind. Ein Überblick.
29.01.26, 09:33

Gleich mehrere Öffi-Linien sind heute früh in Wien von Verzögerungen betroffen. Wegen einem schadhaften Fahrzeug ist die U4 etwa nur einspurig unterwegs, die Wartezeiten sind demnach länger.

Ärger bei Wiener U-Bahn-Bau: "Ich schau’ seit fünf Jahren auf eine Baustelle"

Auch mehrere Straßenbahnen stehen am Donnerstagmorgen still. Auf der Linie 6 kam es ebenso zu einem Rettungseinsatz, weshalb es zu Verzögerungen kam. Die Linie O sowie die 18-er sind von Gleisschäden betroffen. 

Falschparker blockieren Bims

Auch Falschparker sorgen dafür, dass die Öffis nicht wie nach Fahrplan vorankommen. So ist die Linie 9 derzeit in Richtung Westbahnhof an der Weiterfahrt gehindert. Die Störung dürfte laut Wiener Linien aber bald behoben werden. Grund dafür ist ein Falschparker im Bereich Vinzenzgasse.

So oft wird die Bim in Wien von Falschparkern blockiert

Auch die Linie 52 kann wegen eines Falschparkers in beiden Richtungen nur unregelmäßig fahren. Eine Straßenbahn oder einen Bus durch Falschparken zu blockieren, kann übrigens schnell teuer werden, der KURIER berichtete: Die Strafen dafür werden im heurigen Jahr auf den Preis einer Jahreskarte, also 467 Euro zuzüglich der Kosten für Feuerwehr und Abschleppdienst erhöht. 

Zahl der Falschparker reduziert

Im Jahr 2024 wurden die Öffis 1.528 Mal von Falschparkerinnen und Falschparkern blockiert, wie die Wiener Linien auf Anfrage erklärten. Davon 939 Mal die Straßenbahn, die im Gegensatz zum Bus nicht einfach ausweichen kann.

Allerdings konnte die Zahl der Falschparker über die Jahre reduziert werden: 2010 wurden noch 3.600 Öffi-Verparker gezählt, 2020 waren es 1.649. In den vergangenen Jahren habe sich die Zahl bei rund 1.500 eingependelt. Das Ziel sei aber, diese weiter drastisch zu senken.

