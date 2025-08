Mit Glasscherbe in Hals gestochen: Drei Jahre Haft

Es war am Weihnachtsabend im vorigen Jahr, als eine 42-Jährige ihrem damaligen Lebensgefährten mit einer 14 Zentimeter langen Glasscherbe viermal in Kopf und Hals gestochen haben soll. Am Mittwoch musste sich die Angeklagte deshalb wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten.