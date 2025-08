Wohnanlage in Simmering kämpft mit Vandalismus-Problem

Der Gemeinschaftsraum in der Wohnanlage in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße wird normalerweise gern für Kindergeburtstage genutzt, der hauseigene Kinosaal für gemütliche Filmabende. All das ist derzeit aber nicht möglich. „Raum vorübergehend geschlossen (Vandalismusschaden)“, steht auf einem Schild an beiden Türen.