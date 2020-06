Giftköder-Alarm in Gartenstadt

In der Gartenstadt Am Tivoli in Wien-Meidling sind Hundebesitzer nervös. "Achtung!!!", prangt auf A4-Zetteln, die auf Trafostationen und Säulen kleben. Gewarnt wird vor einem Tierhasser, der Giftköder streuen soll – und gleichzeitig auch der Gesuchte, den man ausforschen will. "Wer tut so etwas?", fragt Hildegard Barth, die gerade ihren Beagle-Welpen ausführt. "Vier Hunde sind bereits tot", erzählt ein anderer Anrainer aus dem geöffneten Fenster. Wo? "Ich glaub’, da drüben, am nächsten Weg." Jeder weiß zwar Bescheid, aber niemand kennt einen Betroffenen.

Die Polizei bestätigt Ermittlungen in einem Fall. Santo, der zehnjährige Schäferhund von Margrit Tollar, starb vergangenen Dienstag. "Er ist elendiglich eingegangen und wies klare Vergiftungssymptome auf", erzählt die 56-Jährige. Eine Obduktion des toten Tieres gab es nicht. Klarheit könnte ein Knochen bringen, der im Garten einer Bewohnerin landete und in einem Labor nach Gift untersucht wird.