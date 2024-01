Wegen Gewaltdelikten gesucht: 19-Jähriger von WEGA festgenommen

Mehrere Beamte der Sondereinheit WEGA zogen am Donnerstagvormittag die Blicke von Wiener Passanten in Simmering auf sich. In unmittelbarer Nähe eines Autohauses drangen sie in eine Wohnung ein. In dieser befand sich ein 19-Jähriger, gegen den die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt einen Haftbefehl erlassen hatte.