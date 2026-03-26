Einstimmig beschlossen: Wien gibt Ordensspitälern mehr Geld

"Das zuletzt von der Beamtenebene vorgelegte Angebot ist existenzgefährdend für die Ordensspitäler und würde damit auch die Versorgung der Wiener Bevölkerung beeinträchtigen." So deutlich waren die Wiener Ordensspitäler Ende des Vorjahres an die Öffentlichkeit gegangen, als es im Zuge der Sparmaßnahmen in Wien auch um die Kürzung der Mittel für die Spitäler ging.

Die Ordensspitäler seien ein „unverzichtbarer Bestandteil“, mit rund einem Viertel der Wiener Spitalsbetten und der Behandlung von 30 Prozent aller stationären Patientinnen und Patienten im Jahr 2024, wurde argumentiert. Und die in Aussicht gestellten Kürzungen würden „zu einer Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung“ führen.

Gespräche auf höchster Ebene

Diese Appelle und nachfolgende Gespräche - die der neue Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, zum Teil auch persönlich mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) geführt hatte - haben nur zu einer Ausweitung der Mittel durch die Stadt geführt.