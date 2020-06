Geständnis nach Mord an Transsexuellem in Wien

Mord

Festnahme

Zwischen demund derwar der Serbe offenbar kriminell höchst aktiv. Am 23. Jänner soll er laut Polizei in einem Thai-Massagestudio inOttakring eine Prostituierte beraubt haben. Nur einen Tag später habe er eine Energetikerin in Wien-Neubau überfallen. Diese gab eine so präzise Täterbeschreibung ab, dass der 32-Jährige im Zuge der Fahndung festgenommen werden konnte. Er wurde er in Untersuchungshaft überstellt; dort wurde ein Mundhöhlenabstrich für einen DNA-Test abgenommen.

Dieser war übereinstimmend mit DNA-Spuren an der Leiche von Hande Ö. Damit konfrontiert, legte der Verdächtige vor den Mordermittlern (Gruppe Fischer) ein Geständnis ab. Als Motiv für die Überfälle und den Raubmord gab er akute Geldnot an.