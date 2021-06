"Die Atmosphäre ist nicht gerade lustig"

Von außen wirkt es unscheinbar: kein Logo, kein Schriftzug an den Glasfenstern. Nur ab und an betritt ein Klient das Erdgeschoß-Lokal. Vor genau einer Woche wurde die Drogenberatungsstelle in der Nussdorfer Straße 41 (9.Bezirk) eröffnet. Die Polizei meldet seither keine Zwischenfälle. Doch unter Anrainern sorgt die neue Zweigstelle der Suchthilfe Wien nach wie vor für Verärgerung.

"Ich habe mir nicht gedacht, dass man so schnell etwas merkt", sagt Anrainerin Karin Oppeker. Auch wenn es keine größeren Vorkommnisse gab – die Stimmung ändere sich. Auch Rudolf Ricica kann nicht nachvollziehen, weshalb dieser Standort "mitten im Wohngebiet" für die Beratungsstelle gewählt wurde. Ingeborg Burger hat bereits einen "bitterbösen" Brief an Bezirkvorsteherin Martina Malyar geschickt. Und die Initiative "Spritzenfrei" fordert weiterhin: "Die Beratungsstelle muss wieder geschlossen werden.