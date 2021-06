Geruch wahrgenommen: Großeinsatz bei Wiener Boku

Donnerstagmittag kam es zu einem Großeinsatz an der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU) in der Muthgasse in Wien-Heiligenstadt. Studierende sollen einen Geruch wahrgenommen haben. Die Studenten wurden daraufhin evakuiert.

Da zunächst unklar war, um welche Gefahrenlage es sich handelt, wurden neben der Feuerwehr zahlreiche weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Die Ursache war zu Mittag laut Feuerwehr noch unklar. Angeblich soll eine Flüssigkeit ausgeronnen sein, welche den Alarm auslöste. Die Studierenden durften mittlerweile wieder ins Gebäude rein.